Вышел из школы и пропал: поиски 13-летнего подростка продолжаются в Иркутске пятый день

В Иркутске уже пятый день разыскивают 13-летнего подростка. Проживает мальчик в микрорайоне Березовый в Ново-Ленино. 15 сентября 2024 ушел вечером из школы и пропал, на связь больше не выходил. За помощью в полицию обратился обеспокоенный отчим. Об этом КП-Иркутск сообщают в ГУ МВД России.
— Помогите найти подростка! — распространяются по сети ориентировки о поисках.
Волонтеры ЛизаАлерт и правоохранители уже который день продолжают поиски. Корреспонденту КП-Иркутск рассказали, что он может находиться в ЖК «Эволюция», в близстоящих новостройках или заброшенных зданиях.
— По сведениям юноша может гулять со знакомыми на территории Ленинского округа, либо отправился в сторону дач неподалеку от поселка Стеклянка, — рассказывают в полиции.
Школьник был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета брюки, белую рубашку, черные кроссовки. С собой была черная барсетка.