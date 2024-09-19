Вышел из школы и пропал: поиски 13-летнего подростка продолжаются в Иркутске пятый день

В Иркутске уже пятый день разыскивают 13-летнего подростка. Проживает мальчик в микрорайоне Березовый в Ново-Ленино. 15 сентября 2024 ушел вечером из школы и пропал, на связь больше не выходил. За помощью в полицию обратился обеспокоенный отчим. Об этом КП-Иркутск сообщают в ГУ МВД России.