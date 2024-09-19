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Вышел из школы и пропал: поиски 13-летнего подростка продолжаются в Иркутске пятый день

13-летнего школьника разыскивают в Иркутске уже пятый день.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске уже пятый день разыскивают 13-летнего подростка. Проживает мальчик в микрорайоне Березовый в Ново-Ленино. 15 сентября 2024 ушел вечером из школы и пропал, на связь больше не выходил. За помощью в полицию обратился обеспокоенный отчим. Об этом КП-Иркутск сообщают в ГУ МВД России.

— Помогите найти подростка! — распространяются по сети ориентировки о поисках.

Волонтеры ЛизаАлерт и правоохранители уже который день продолжают поиски. Корреспонденту КП-Иркутск рассказали, что он может находиться в ЖК «Эволюция», в близстоящих новостройках или заброшенных зданиях.

— По сведениям юноша может гулять со знакомыми на территории Ленинского округа, либо отправился в сторону дач неподалеку от поселка Стеклянка, — рассказывают в полиции.

Школьник был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета брюки, белую рубашку, черные кроссовки. С собой была черная барсетка.