Жительницу Иркутской области отдали под суд за изощренное истязание дочери

В Усть-Удинском районе Приангарья следователи завершили работу над уголовным делом об истязании несовершеннолетней девочки и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. В этих преступлениях обвиняют 35-летнюю местную жительницу, которая на протяжении семи лет разными способами издевалась над ребенком, рассказали в региональном управлении СК.