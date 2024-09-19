Жительницу Иркутской области отдали под суд за изощренное истязание дочери

В Усть-Удинском районе Приангарья следователи завершили работу над уголовным делом об истязании несовершеннолетней девочки и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. В этих преступлениях обвиняют 35-летнюю местную жительницу, которая на протяжении семи лет разными способами издевалась над ребенком, рассказали в региональном управлении СК.
В 2016—2023 годах сибирячка систематически избивала дочь 2009 года рождения. Девочку не только колотили руками, ногами и металлической сковородой, но и запирали в промозглом погребе, ставили коленями на крупу. Иногда мать прижимала ладони дочери к раскаленной печке.
Когда о происходящем стало известно правоохранителям, малышку изъяли из семьи и поместили в Центр помощи детям. С матери, которая частично признала вину, на время следствия взяли подписку о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в районный суд, уточнили в областной прокуратуре.