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Прижгла руки об печь и ставила коленями на крупу: мать 7 лет издевалась над дочерью в Иркутской области

В Усть-Удинском районе осудят женщину, которая 7 лет истязала свою дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Удинском районе Иркутской области будут судить женщину, которую обвиняют в истязании собственной дочери. Издевательства над девочкой длились семь лет.

Сотрудники Боханского межрайонного следственного отдел СУ СК России по Иркутской области завершили расследование уголовного дела по материалам прокуратуры в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Истязание несовершеннолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как установили следователи, в период времени с 2016 по 2023 годы мать причиняла физические и нравственные страдания своей дочери, которая родилась в 2009 году. Женщина избивала девочку, запирала ее в холодном подполье дома, прижигала ладонь руки об раскаленную печь и заставляла стоять коленями на твердой крупе.

— Когда о случившемся стало известно, ребенка изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение. В отношении обвиняемой суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело направлено в суд.