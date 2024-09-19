Прижгла руки об печь и ставила коленями на крупу: мать 7 лет издевалась над дочерью в Иркутской области

Как установили следователи, в период времени с 2016 по 2023 годы мать причиняла физические и нравственные страдания своей дочери, которая родилась в 2009 году. Женщина избивала девочку, запирала ее в холодном подполье дома, прижигала ладонь руки об раскаленную печь и заставляла стоять коленями на твердой крупе.