В Омске матери двоих детей вернули положенное пособие

В Омске после обращения местной жительницы, прокуратура Центрального округа вмешалась и провела проверку её социальных прав. В марте 2024 года женщина подала заявление на ежемесячное пособие для матерей, потому что у неё двое детей. Её заявление отклонили, так как посчитали, что её доходы слишком высокие.