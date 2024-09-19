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В Омске матери двоих детей вернули положенное пособие

Женщина смогла вернуть компенсации благодаря помощи специалистов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске после обращения местной жительницы, прокуратура Центрального округа вмешалась и провела проверку её социальных прав. В марте 2024 года женщина подала заявление на ежемесячное пособие для матерей, потому что у неё двое детей. Её заявление отклонили, так как посчитали, что её доходы слишком высокие.

Проверка показала, что при расчете доходов использовались завышенные суммы компенсации за питание её сына-инвалида. Это произошло без учета реальных полученных сумм.

Чтобы помочь женщине, прокуратура написала официальное представление в Фонд пенсионного и социального страхования. В результате ей назначили пособие на детей и выплатили недополученные средства — 85 тысяч рублей.