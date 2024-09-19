В Екатеринбурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Во время рейда полиция, ГИБДД, а также оперслужбы, кинологи при силовой поддержке Росгвардии и другие проверили 218 иностранных граждан, среди которых выявили 24 нарушителей миграционного законодательства. В их отношении составили 31 административный материал: за нарушения иностранным гражданином режима пребывания в РФ, иммиграционных правил и миграционного учета.