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Эксперт заявил, что ВС РФ за сутки нанесли около 100 ударов по ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли около 100 ударов по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных под Купянском Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские военные начали целенаправленно уничтожать тылы противника.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На купянском направлении ВС РФ начали целенаправленно уничтожать тылы противника. За истекшие сутки ВС РФ выполнили порядка 100 огневых задач на купянском направлении. Удары были комбинированные, с задействованием различных родов войск», — сказал он.

Марочко отметил, что большая часть ударов российских военнослужащих пришлась на подразделения противника, дислоцированные на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища. По словам собеседника агентства, ВС РФ наносили удары по полевым складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам скопления вооружения, военной техники и личного состава на второй и третьей линии обороны украинских войск.