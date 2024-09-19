Эксперт заявил, что ВС РФ за сутки нанесли около 100 ударов по ВСУ под Купянском

Марочко отметил, что большая часть ударов российских военнослужащих пришлась на подразделения противника, дислоцированные на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища. По словам собеседника агентства, ВС РФ наносили удары по полевым складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам скопления вооружения, военной техники и личного состава на второй и третьей линии обороны украинских войск.