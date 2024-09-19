В Газе заявили о гибели 20 палестинцев за сутки из-за ударов ЦАХАЛ

Отмечается, что за 18 сентября в результате атак израильской армии не менее 54 палестинцев были ранены. В ведомстве также указали, что неустановленное число погибших и пострадавших может находиться под завалами после авиаударов ВВС Израиля.
С момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года общее число погибших в анклаве возросло до 41 272. Еще 95 551 человек получил ранения.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.