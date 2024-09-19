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В Газе заявили о гибели 20 палестинцев за сутки из-за ударов ЦАХАЛ

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек были убиты во время ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа за последние 24 часа. Об этом сообщается в заявлении министерства здравоохранения палестинского анклава.

Источник: Reuters

Отмечается, что за 18 сентября в результате атак израильской армии не менее 54 палестинцев были ранены. В ведомстве также указали, что неустановленное число погибших и пострадавших может находиться под завалами после авиаударов ВВС Израиля.

С момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года общее число погибших в анклаве возросло до 41 272. Еще 95 551 человек получил ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.