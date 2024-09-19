На трассе в Пермском крае водитель «Лады» сбил пешехода

«Водитель автомобиля “Лада Гранта”, мужчина 1964 года рождения, наехал на пешехода 1963 года рождения. Последний двигался в попутном направлении по полосе движения транспорта. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков», — уточнили в ведомстве.