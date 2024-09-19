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На трассе в Пермском крае водитель «Лады» сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло на 183 км автодороги Кудымкар-Усолье.

Источник: ГАИ МВД России по Пермскому краю

Вчера вечером, 18 сентября, на 183 км автодороги Кудымкар-Усолье произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД России по региону.

«Водитель автомобиля “Лада Гранта”, мужчина 1964 года рождения, наехал на пешехода 1963 года рождения. Последний двигался в попутном направлении по полосе движения транспорта. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.