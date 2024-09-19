Два беспилотника сбиты над Курской областью, один — над Белгородской

Средства противовоздушной обороны в ночь на 19 сентября отражали атаку над двумя российскими регионами. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Курской областью, один — над Белгородской, сообщило Минобороны России в Telegram. Министерство и региональные власти не сообщали о последствиях.