Красноярский тату-мастер взял за свою работу боевой пистолет и пойдет под суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя краевого центра. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Правоохранители выяснили, что обвиняемый работал тату-мастером в одном из салонов города. В качестве оплаты за одну из своих работ он получил пистолет, переделанный в боевой из травматического.
Впоследствии, задолжав приятелю 25 тысяч рублей, мужчина предложил рассчитаться с ним пистолетом. В момент передачи оружия его и задержали силовики. Того, кто рассчитался с тату-мастером оружием, разыскивают правоохранители.
Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.