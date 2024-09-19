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Красноярский тату-мастер взял за свою работу боевой пистолет и пойдет под суд

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя краевого центра. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Правоохранители выяснили, что обвиняемый работал тату-мастером в одном из салонов города. В качестве оплаты за одну из своих работ он получил пистолет, переделанный в боевой из травматического.

Впоследствии, задолжав приятелю 25 тысяч рублей, мужчина предложил рассчитаться с ним пистолетом. В момент передачи оружия его и задержали силовики. Того, кто рассчитался с тату-мастером оружием, разыскивают правоохранители.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.