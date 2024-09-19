Лихач сбил мать с ребенком в коляске в Ленобласти

По данным агентства, за рулем иномарки находился 63-летний местный житель, который в этом году уже 16 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП, неправильную парковку и нарушение правил стоянки, а также управление без техосмотра.