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Лихач сбил мать с ребенком в коляске в Ленобласти

Женщина с годовалым сыном попали в больницу с травами после ДТП в Сосновом Бору.

Источник: Комсомольская правда

В Сосновом Бору лихач на Ford Fiesta сбил 29-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с сыном, находящимся в детской коляске. ДТП произошло днем 18 сентября на Парковой улице. В результате аварии мать с годовалым ребенком получили травмы и были госпитализированы в больницу. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— 29-летнюю женщину и мальчика, которому 1 год 9 месяцев, госпитализировали в центральную медико-санитарную часть № 38. У матери диагностированы травмы головы и рук, у ребенка также травмирована голова и лицо, кроме того, сломаны шесть ребер, — добавил источник.

По данным агентства, за рулем иномарки находился 63-летний местный житель, который в этом году уже 16 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП, неправильную парковку и нарушение правил стоянки, а также управление без техосмотра.