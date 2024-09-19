В Уфе экс-директор организации обвиняется в хищении.

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в 2019—2020 годах обвиняемый, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, сфальсифицировал договор между ООО «Тандем» и МУП «Уфаводоканал» на выполнение работ по вывозу и утилизации осадков сточных вод очистных сооружений предприятия по завышенным ценам, после чего в судебном порядке обратился в Арбитражный суд с требованием обязать МУП «Уфаводоканал» выполнить условия договора по передаче илового осадка для дальнейшей утилизации и произвести оплату за оказанные услуги.