Уголовное дело завели на директора еще одного дома-интерната в Омской области

«Предварительно установлено, что в период с января 2021 года по июль 2023 года указанный руководитель получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки не менее 250 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе при заключении контрактов на поставку мясной и молочной продукции, а также организацию ее беспрепятственного приема», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Как заявляется, обвиняемого отправили под домашний арест, его позиция не приводится.
Отметим, что это уже второе уголовное дело, подготовленное для разбирательств в суде в отношении руководителя дома-интерната в Омской области. Ранее уголовное дело возбудили в отношении бывшего директора Драгунского дома-интерната по подозрению в даче взятки в крупном размере главе департамента финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области.