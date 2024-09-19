Уголовное дело завели на директора еще одного дома-интерната в Омской области

«Предварительно установлено, что в период с января 2021 года по июль 2023 года указанный руководитель получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки не менее 250 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе при заключении контрактов на поставку мясной и молочной продукции, а также организацию ее беспрепятственного приема», — сообщили в ведомстве.