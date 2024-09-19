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«Концентрация угарного газа превышена в десять раз»: в Красноярске закрыли ледовую арену, где отравились маленькие хоккеисты

В Красноярске приостановили работа ледовой арены «Варягъ» после отравления детей.

Источник: Роспотребнадзор Красноярского края

В Красноярске временно закрыли ледовую арену «Варягъ», где маленькие хоккеисты отравились угарным газом. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Напомним, всё произошло 17 августа. В тот день на ледовой арене прошёл турнир «Кубок Авангарда» среди детских команд. После матча два хоккеиста 8 и 10 лет почувствовали себя плохо. У детей болела голова, их тошнило. Юных спортсменов госпитализировали и выставили диагноз: отравление угарным газом легкой степени. После этого инцидента начались проверки.

Специалисты установили, что в воздухе в раздевалках, на трибуне и у борта ледовой арены допустимая концентрация угарного газа превышена более чем в десять раз. Ещё выяснилось, что для чистки и заливки льда там используется ледозаливочная машина с двигателем, работающим на пропане. При его неполном сгорании также образуется опасный угарный газ. Кроме того, в «Варягъ» неисправная вытяжка, которую практически не чистили и не ремонтировали.

На ООО «Варягъ» завели административное дело и на три месяца приостановили их деятельность. За это время в ледовой арене должны устранить все нарушения.

Прокуратура