«Концентрация угарного газа превышена в десять раз»: в Красноярске закрыли ледовую арену, где отравились маленькие хоккеисты

Специалисты установили, что в воздухе в раздевалках, на трибуне и у борта ледовой арены допустимая концентрация угарного газа превышена более чем в десять раз. Ещё выяснилось, что для чистки и заливки льда там используется ледозаливочная машина с двигателем, работающим на пропане. При его неполном сгорании также образуется опасный угарный газ. Кроме того, в «Варягъ» неисправная вытяжка, которую практически не чистили и не ремонтировали.