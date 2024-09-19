В Воронежской области отменили режим авиационной опасности спустя 170 минут

В Воронежской области действовал режим авиационной опасности минувшей ночью 19 сентября. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим объявили в 1:09, а отменили в 3:59. Получается, что режим продержался 170 минут.
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вчера, 18 сентября, в Воронежской области на протяжении 21 минуты — с 20:11 до 20:32 — действовал режим ракетной опасности.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать в сети фото и видео с мест падения дронов. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.