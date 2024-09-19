В Омской области пожар в селе Дружино уничтожил автомобиль и повредил постройки

18 сентября в селе Дружино Омской области произошел пожар, который вспыхнул после возгорания автомобиля. Огонь перекинулся на жилой дом и пристроенные к нему сарай, баню и гостевой дом, а также повредил рядом стоящие гараж и летнюю кухню. Площадь пожара составила 412 квадратных метров. Уничтожено транспортное средство, а конструкции хозяйственных построек были повреждены и разобраны. Сотрудникам МЧС России удалось отстоять соседние дома и другие постройки от огня. В ликвидации возгорания принимали участие 25 человек и 7 единиц спецтехники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность автомобиля.