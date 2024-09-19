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В Ростове произошел пожар на складе со стройматериалами

В Ростове-на-Дону спасатели тушат пожар на складе со стройматериалами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе со стройматериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 19 сентября на улице Шоссейной, 10.

По предварительной информации ведомства, склад начал полыхать около 5:10 утра. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 600 квадратных метров территории. Потушить огонь удалось за час. Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели.

В тушении были задействованы пять спецмашин и 20 пожарных. Причина пожара устанавливается.