В Ростове произошел пожар на складе со стройматериалами

В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе со стройматериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 19 сентября на улице Шоссейной, 10.
По предварительной информации ведомства, склад начал полыхать около 5:10 утра. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 600 квадратных метров территории. Потушить огонь удалось за час. Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели.
В тушении были задействованы пять спецмашин и 20 пожарных. Причина пожара устанавливается.