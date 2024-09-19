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Южноуралец зарезал незнакомца после конфликта в магазине

Кыштымские полицейские задержали за убийство жителя Озерска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В одном из магазинов Кыштыма 15 сентября между задержанным и потерпевшим возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес 25-летнему оппоненту удар ножом.

«Установлено, что в одном из магазинов Кыштыма между задержанным и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 25-летнему местному жителю ножевое ранение, после чего скрылся. Друзья потерпевшего вызвали скорую помощь, однако потерпевший скончался. Нож, со слов злоумышленника, он выбросил по дороге», — рассказали в ГУ МВД региона.

В отношении ранее судимого 45-летнего жителя Озерска следственными органами возбуждено уголовное дело.