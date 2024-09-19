Южноуралец зарезал незнакомца после конфликта в магазине

«Установлено, что в одном из магазинов Кыштыма между задержанным и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 25-летнему местному жителю ножевое ранение, после чего скрылся. Друзья потерпевшего вызвали скорую помощь, однако потерпевший скончался. Нож, со слов злоумышленника, он выбросил по дороге», — рассказали в ГУ МВД региона.