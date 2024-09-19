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Поймали с поличным: новосибирец готовил теракт в Белгородской области

Мужчина связался в мессенджере с представителями одного из запрещенных украинских военных формирований.

Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области задержали уроженца Бердска Новосибирской области, подозреваемого в попытке совершить теракт. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным силовиков, сибиряк связался в мессенджере с представителями одного из запрещенных украинских военных формирований. По их указке он приобрел взрывное устройство.

Теракт мужчина хотел совершить в административном объекте Белгородской области. Однако воплотить в жизнь задуманное преступление не успел — его арестовали.

В отношении новосибирца возбудили два уголовных дела: подготовка к теракту (ст. 205 УК) и незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатки (ст. 222.1. УК). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

На данный момент проводится расследование.

Напомним, на днях новосибирца осудили за попытку взорвать военкомат. Также в сентябре саперы взорвали муляж бомбы у местного ТЦ.