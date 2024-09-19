«Взял нож с топором и пошел убивать соседей из-за старых обид»: жителя Красноярского края подозревают в жестоком убийстве семьи

По версии следствия, 13 сентября он после домашнего застолья «вооружился» топором, ножом и пошел к соседям. Они, понятное дело, и не думали о возможном нападении из-за бытовых ссор. Не успели спрятаться, позвать на помощь и не смогли защититься. Агрессивный нападавший ворвался в их дом и начал рубить, резать и колоть ничего не подозревающих людей топором и ножом. Множественные колото-резаные раны оказались смертельными. Супруги не выжили. Первые вошедшие в дом застали жуткую картину: покалеченные тела в лужах крови посреди разгрома, который устроил обезумевший изверг: все перевернул, сломал бытовую технику и даже зачем-то повредил стоящий в гараже автомобиль.