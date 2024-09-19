«Взял нож с топором и пошел убивать соседей из-за старых обид»: жителя Красноярского края подозревают в жестоком убийстве семьи

Неизвестно, сколько было выпито «горькой» 27-летним жителем поселка Танзыбей (это на юге Красноярского края), только после обильных возлияний он вдруг вспомнил про былые обиды на пожилых соседей, с которыми периодически конфликтовал. Что он не поделил с семейной парой пенсионеров — история умалчивает. Только нетрезвый сельчанин решил во что бы то ни стало отомстить обидчикам.
По версии следствия, 13 сентября он после домашнего застолья «вооружился» топором, ножом и пошел к соседям. Они, понятное дело, и не думали о возможном нападении из-за бытовых ссор. Не успели спрятаться, позвать на помощь и не смогли защититься. Агрессивный нападавший ворвался в их дом и начал рубить, резать и колоть ничего не подозревающих людей топором и ножом. Множественные колото-резаные раны оказались смертельными. Супруги не выжили. Первые вошедшие в дом застали жуткую картину: покалеченные тела в лужах крови посреди разгрома, который устроил обезумевший изверг: все перевернул, сломал бытовую технику и даже зачем-то повредил стоящий в гараже автомобиль.
Подозреваемого задержали по горячим следам. На допросе он признался в совершенном и рассказал, как все произошло. 18 сентября в прокуратуре Красноярского края сообщили, что его заключили под стражу на два месяца. Заведено уголовное дело о двойном убийстве. Его расследование находится на прокурорском контроле.