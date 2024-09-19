Глава СК потребовал доклад по делу о смерти пациентов от капельниц в Красноярске

По данным правоохранителей, медики за деньги на дому избавляли клиентов от абстинентного синдрома. Им капельным способом вводились растворы с фармацевтическими препаратами. Лечение проводилось без диагностических мероприятий и соблюдения правил оказания медицинской помощи, что, вероятно, и стало причиной смерти трех пациентов, рассказали в СК.