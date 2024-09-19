В Новосибирске руководителей авиапредприятия осудили за мошенничество

В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор руководителям авиапредприятия. Их обвинили в мошенничестве со страховыми выплатами. Подробности об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Суд установил, что в сентябре 2022 году на территории авиапредприятия было повреждено крыло самолета АН-2. При этом воздушное судно принадлежало сторонней компании и находилось на ремонте.
Подсудимые же, чтобы избежать непредвиденных расходов, предоставили в страховую компанию фальшивые документы. Они свидетельствовали о том, что наступил страховой случай в отношении самолета.
Из-за действий руководителей авиапредприятия страховая компания незаконно перечислила выплату в 400 тысяч рублей, из-за чего понесла ущерб.
Суд назначил руководителям авиапредприятия за мошенничество наказание в виде штрафа — каждый должен выплатить по 150 тысяч рублей.