В Самаре в переулке Молодежный на площади 250 квадратных метров горели сараи

Прибывшие подразделения установили, что горят сараи на площади 250 кв. м. Об этом сообщает МЧС Самарской области.
Пожар потушили в 20:58. Для его ликвидации привлекли 23 специалиста и 6 единиц техники.
Вчера, 18 августа, в 19:47 (MSK+1) поступило сообщение о возгорании по адресу: Молодежный переулок, 21.
Прибывшие подразделения установили, что горят сараи на площади 250 кв. м. Об этом сообщает МЧС Самарской области.
Пожар потушили в 20:58. Для его ликвидации привлекли 23 специалиста и 6 единиц техники.