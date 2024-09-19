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В Самаре в переулке Молодежный на площади 250 квадратных метров горели сараи

Вчера, 18 августа, в 19:47 (MSK+1) поступило сообщение о возгорании по адресу: Молодежный переулок, 21.

Источник: Коммерсантъ

Прибывшие подразделения установили, что горят сараи на площади 250 кв. м. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Пожар потушили в 20:58. Для его ликвидации привлекли 23 специалиста и 6 единиц техники.

пожары
МЧС