Рецидивист заколол ножом новосибирца около кафе

— Ночью 6 июля 2024 года около кафе в Октябрьском районе города Новосибирска между обвиняемым и посетителем заведения произошёл конфликт. В ходе ссоры фигурант по делу, взяв нож, нанес мужчине множественные удары в область жизненно важных органов, — привели в прокуратуре данные следствия.