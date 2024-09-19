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Рецидивист заколол ножом новосибирца около кафе

Из-за пустякового спора оборвалась жизнь мужчины.

Следователи направили в суд уголовное дело об убийстве у новосибирского кафе. Обвинительное заключение утверждено в отношении 41-летнего рецидивиста. Об этом сообщили региональная прокуратура 19 сентября.

— Ночью 6 июля 2024 года около кафе в Октябрьском районе города Новосибирска между обвиняемым и посетителем заведения произошёл конфликт. В ходе ссоры фигурант по делу, взяв нож, нанес мужчине множественные удары в область жизненно важных органов, — привели в прокуратуре данные следствия.

Фигурант уголовного дела неоднократно судим.