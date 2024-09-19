Свердловчанка на почве ревности задушила своего сожителя цепью

20 октября 2022 года осужденная распивала алкогольные напитки вместе со своим сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт из-за ревности.
В суде доказано, что осужденная сначала ударила сожителя в спину. Она сдавила шею лежачего мужчины металлической цепью и задушила его.
Женщина признала вину в полном объеме.
Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С нее взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн рублей в пользу двоих родственников погибшего.
«МК-Урал» ранее писал, что следственные органы предъявили обвинение несовершеннолетнему жителю села Мостовское Верхнепышминского городского округа по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетней).
По данным следствия, вечером 15 сентября подросток на почве личной неприязни ударил 12-летнюю девочку камнем. После инцидента скрылся с места происшествия.