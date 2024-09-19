Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском построенный на болоте дом провалился под землю

Жители села Сокур Мошковского района Новосибирской области обратились с жалобой на состояние их многоквартирного дома, построенного 10 лет назад по программе переселения из аварийного жилья.

Источник: Народный фронт

Дом, возведенный на болотистой почве, постепенно проседает, стены трескаются, а подвал регулярно заливает водой. Жильцы сообщают, что проблемы с домом начались уже через два года после заселения. Об этом сообщил «Народный Фронт».

По словам жителей, в подвале регулярно скапливается вода, которую приходится откачивать. В зимнее время в доме холодно, а летом в подъездах появляются насекомые. Особую тревогу вызывает отделка из легко воспламеняющихся материалов, что повышает риск возникновения пожара.

В 2021 году суд признал разрешение на ввод дома в эксплуатацию незаконным. Однако жильцы продолжают жить в аварийных условиях. В ближайшее время ситуацию обсудят на совещании с участием представителей следственных органов, прокуратуры, МЧС, МинЖКХ и других ведомств.

недвижимость