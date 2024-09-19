Под Новосибирском построенный на болоте дом провалился под землю

В 2021 году суд признал разрешение на ввод дома в эксплуатацию незаконным. Однако жильцы продолжают жить в аварийных условиях. В ближайшее время ситуацию обсудят на совещании с участием представителей следственных органов, прокуратуры, МЧС, МинЖКХ и других ведомств.