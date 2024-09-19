В салоне лужа крови: в Калининграде грузовик влетел в троллейбус

В Калининграде грузовик врезался в идущий впереди троллейбус. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
ДТП произошло около 8:00 на Московском проспекте в районе ОКБ «Факел». В троллейбусе попадали все пассажиры. Один мужчина получил травму носа.
«В салоне лужа крови. Приехала скорая, сказали, что у него перелом. Водитель грузовика утверждает, что у него отказали тормоза. В аварию попала ещё легковушка, она притёрлась к DAF», — рассказал один из пассажиров.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщили в «Калининград-ГорТранс», движение транспорта не затруднено. Из-за аварии в направлении из города скопилась небольшая пробка, протяжённостью около 500 м.