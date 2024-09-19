Уральские таможенники нашли шпионское оборудование в посылке

В Кольцово таможенники задержали посылку с «секретом». В картонной коробке с находился автомобильный ключ-брелок со встроенной камерой. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.
Найденное устройство относят к категории специальных технических средств для негласного получения информации. Таможенникам удалось выяснить, что ключ со шпионским оборудованием уралец заказал в Интернете. Покупатель хотел вести наблюдение за престарелым родственником, который живет один.
— О том, что физическим лицам запрещен ввоз таких товаров в Россию, не знал. Запрещенную посылку вернули обратно отправителю, в отношении покупателя возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в УТУ.
Любые предметы, которые могут тайно фотографировать и записывать видео запрещено приобретать в России. За это можно получить реальный срок до четырех лет лишения свободы.