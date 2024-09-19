Поиски 13-летнего подростка завершились в Иркутске спустя пять дней

Их догадки подтвердились. Женщина увидела его на остановке «Роща» в Ленинском округе. Опознала по ориентировке, сразу же вызвала полицию. Задержала до приезда правоохранителей. Подросток ничего не рассказал о том, где был. Но в МВД сообщают, что с ним все хорошо, он не пострадал.