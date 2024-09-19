Поиски 13-летнего подростка завершились в Иркутске спустя пять дней

В областном центре 15 сентября 2024 года пропал 13-летний подросток. Он не выходил на связь в течение пяти дней. Сегодня, 19 сентября, полицейские наконец нашли школьника. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— По сведениям сотрудников уголовного розыска, юноша может гулять со знакомыми на территории Ленинского округа, находиться около новостроек или заброшенных зданий, либо отправиться в сторону дач неподалеку от поселка Стеклянка, — сообщали полицейские в начале поисков.
Их догадки подтвердились. Женщина увидела его на остановке «Роща» в Ленинском округе. Опознала по ориентировке, сразу же вызвала полицию. Задержала до приезда правоохранителей. Подросток ничего не рассказал о том, где был. Но в МВД сообщают, что с ним все хорошо, он не пострадал.