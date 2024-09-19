В Перми мошенники похитили у бухгалтера свыше двух млн рублей

52-летняя бухгалтер увидела рекламу дополнительного заработка в сфере инвестиций на брокерском рынке, перешла по ссылке и заполнила анкету. Спустя время у нее образовался доход в сумме 44 тысячи американских долларов.
Самостоятельно вывести деньги на свой счет пермячка не могла, так как банк инвестора находится за пределами Российской Федерации. Тогда она нашла в сети человека, который помог бы ей решить этот вопрос. За свои услуги мужчина попросил 7% от выведенных денежных средств.
«Доверившись специалисту, пермячка в течение месяца перевела более двух млн на различные счета, так и не получив инвестиционную прибыль. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.