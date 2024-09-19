В Перми мошенники похитили у бухгалтера свыше двух млн рублей

Самостоятельно вывести деньги на свой счет пермячка не могла, так как банк инвестора находится за пределами Российской Федерации. Тогда она нашла в сети человека, который помог бы ей решить этот вопрос. За свои услуги мужчина попросил 7% от выведенных денежных средств.