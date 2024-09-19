Что говорят о стрельбе у главного офиса Wildberries

Хочу, естественно, не занимая ничью сторону, заявить: пора у нас в России заканчивать с криминалом. Тем более, что есть очень эффективный «метод батьки Лукашенко». А то у нас еще в 80-х годов прошлого века, не говоря уж о 90-х, сложилась фактически параллельная государственной власти «власть», которая считает, что ей закон не писан, а если и писан, то совсем другой, нежели имеется в виду в правовом государстве. Ну и, конечно, правы те, кто справедливо замечает: когда одни сражаются за Родину на СВО, другие стреляют за владение офисом в Москве.