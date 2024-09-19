Что говорят о стрельбе у главного офиса Wildberries

18 октября на входе в офис Wildberries на Романовом переулке в центре Москвы произошла перестрелка. Два охранника погибли, еще семь человек получили ранения. Согласно заявлению пресс-службы компании муж основательницы маркетплейса Владислава Бакальчук предпринял попытку вооруженного захвата здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пяти статьям, а сам Бакальчук был доставлен на допрос.
Реакция депутатов
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев: «Наш бизнес цифровых платформ, в данном случае маркетплейсов, давно лихорадит. И это негативно влияет на доходы людей, которые работают на этот маркетплейс. Происходят задержки с выдачей заказов. Постоянно идет негативная информация о задержке строительства новых складов».
Хочу, естественно, не занимая ничью сторону, заявить: пора у нас в России заканчивать с криминалом. Тем более, что есть очень эффективный «метод батьки Лукашенко». А то у нас еще в 80-х годов прошлого века, не говоря уж о 90-х, сложилась фактически параллельная государственной власти «власть», которая считает, что ей закон не писан, а если и писан, то совсем другой, нежели имеется в виду в правовом государстве. Ну и, конечно, правы те, кто справедливо замечает: когда одни сражаются за Родину на СВО, другие стреляют за владение офисом в Москве.
Депутат Госдумы Евгений Попов: «Бывает свадьба со стрельбой, а тут — развод».
Что произошло в Wildberries — понятно, что начинается вседозволенность. Можно захватывать бизнес, можно стрелять в жену, можно убивать охранников. И это не единичные случаи, потому что про одни случаи говорят, про другие не говорят. А вот эта вот вседозволенность уже начинает выходить за рамки мирного времени. Мы уже начинаем чувствовать себя не в безопасности.
Ксения Собчак
А почему эти уважаемые, крепкие, визуально вполне себе сильные и храбрые люди с бородами и в масках не обороняют прямо сейчас Курскую область? Почему, так сказать, не на фронте? Их умение держать в руках оружие, конечно, пригодилось бы там. Представьте: в головной офис «Амазона» на «переговоры» придет состав вооруженных бородатых мужчин и начнет стрельбу. Вот и я не могу.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT
Александр Дугин, философ
По поводу событий вокруг Wildberries. Единственный выход — национализировать сеть и отправить ее владельцев к королеве марофонов Блиновской. Иначе они всех перестреляют. Деньги делают с людьми страшные вещи. Сводят с ума. Превращают в животных. Капитализм — это отвратительно. И его знаковые фигуры не забывают нам об этом напоминать. Стрелять — это на ЛБС. Хоть в Новороссии, хоть в Курской области. Но убивать людей в воюющей стране из-за денег — это плевок в лицо всем нам.
Сергей Старовойтов, политолог: «Что 90-е остались в прошлом как признак слабого государства. Оказывается, 90-е вполне могут начаться и в государстве сильном. Таким образом, дерзкий налет (который еще и практически анонсировали в Telegram известные люди) — это в философском смысле еще и попытка ревизии смыслов, на которых построено здание нашей современной государственности».
Дмитрий Алексеев, предприниматель, входящий в список Forbes: «Насилие врывается в нашу жизнь, но давайте помнить о норме: корпоративные конфликты решаются в суде. Бить и убивать людей — преступление. В долгосрочной перспективе всегда правильно быть приличным человеком. Даже если вам кажется, что мир сошёл с ума, не сходите сами. Морок пройдет».
Рамиль Харисов, медиатехнолог: «История с “захватом” головного офиса Wildberries выглядит как флешбек из 90-х. На дворе все-таки 2024 год, за такое решение проблем можно и поплатиться не только свободой, но и бизнесом. Сейчас подобная нестабильность напрягает власть, внимание на другом. Не договорятся — значит помогут».
Ясно, что кому положено, сообщат о взятии дела под контроль. Но если кто-то еще верил рассказам про инвестиционно привлекательный климат — думается, выводы о предпринимательстве в России уже сделали. Часто приходится говорить с людьми самых разных профессий, которые твердят: «В России сейчас большие бабки — в Россию надо ехать зарабатывать!» Теперь можно наглядно увидеть, что большие бабки — это и большие риски.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев: «Целый сериал про рейдерские захваты и перехваты. Вкупе с публичными обращениями участников процесса и сочувствующих выглядит история совсем нездорово».
Даже в проклятые 90-е, должен сказать, такого не было. По крайней мере, раненых с огнестрелами мимо журфака не таскали. Интересно, где доблестный московский ОМОН и доблестная Росгвардия?. Кажется, у Бакальчука сегодня появились все шансы отправиться в СИЗО по очень тяжелой статье.
Яна Поплавская, актриса и блогер: «Озверели. Возвращение девяностых. Такое нужно пресекать самым жестким образом».