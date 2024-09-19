Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два иностранца пытались силой затащить школьниц в машину в Саратове

По данному факту завели уголовное дело.
Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях разлетелась информация о том, что в Саратове два иностранца силой пытались посадить двух несовершеннолетних девочек в автомобиль. Один из мужчин удерживал ребенка, ограничивая движение. Об этом сообщает телеканал Саратов24 со ссылкой на СУ СК России по Саратовской области.

— По данным очевидцев, все произошло в Ленинском районе города. Мужчины приставали к школьницам в одном из магазинов на Буровой. Местные порталы также сообщают, что парней задержали. Один из них признал вину только в том, что купил подросткам «энергетик или пиво», — рассказывают на телеканале.

Сейчас на иностранцев завели уголовное дело по статье за развратные действия. Также доклад о ходе расследования затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершены поиски 13-летнего подростка. Он не выходил на связь в течение пяти дней. 19 сентября его по ориентировке опознала женщина и передала в руки правоохранителей.