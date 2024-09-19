Два иностранца пытались силой затащить школьниц в машину в Саратове

— По данным очевидцев, все произошло в Ленинском районе города. Мужчины приставали к школьницам в одном из магазинов на Буровой. Местные порталы также сообщают, что парней задержали. Один из них признал вину только в том, что купил подросткам «энергетик или пиво», — рассказывают на телеканале.