Два иностранца пытались силой затащить школьниц в машину в Саратове

В социальных сетях разлетелась информация о том, что в Саратове два иностранца силой пытались посадить двух несовершеннолетних девочек в автомобиль. Один из мужчин удерживал ребенка, ограничивая движение. Об этом сообщает телеканал Саратов24 со ссылкой на СУ СК России по Саратовской области.
— По данным очевидцев, все произошло в Ленинском районе города. Мужчины приставали к школьницам в одном из магазинов на Буровой. Местные порталы также сообщают, что парней задержали. Один из них признал вину только в том, что купил подросткам «энергетик или пиво», — рассказывают на телеканале.
Сейчас на иностранцев завели уголовное дело по статье за развратные действия. Также доклад о ходе расследования затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершены поиски 13-летнего подростка. Он не выходил на связь в течение пяти дней. 19 сентября его по ориентировке опознала женщина и передала в руки правоохранителей.