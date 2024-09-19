Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске иномарка на «зебре» сбила женщину с ребенком

ДТП произошло на улице Конева.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Омске водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Инцидент произошел в районе дома № 18 на улице Конева.

В результате аварии 10-летнего мальчика доставили в больницу. Полицейские проводят проверку.