В Омске иномарка на «зебре» сбила женщину с ребенком

Сегодня утром в Омске водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Инцидент произошел в районе дома № 18 на улице Конева.
В результате аварии 10-летнего мальчика доставили в больницу. Полицейские проводят проверку.
ДТП произошло на улице Конева.
Сегодня утром в Омске водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Инцидент произошел в районе дома № 18 на улице Конева.
В результате аварии 10-летнего мальчика доставили в больницу. Полицейские проводят проверку.