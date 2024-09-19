NYT рассказала о троянском коне Израиля с поставкой пейджеров в Ливан

Пейджеры со взрывчаткой начали поставлять в Ливан летом 2022 года. В это время «Хезболла» активизировала закупку устройств после заявления генсека движения Хасана Насраллы о том, что израильская разведка приобрела новые средства для взлома смартфонов. Тогда он запретил использовать мобильные телефоны на встречах и обязал членов движения всегда носить с собой пейджеры.