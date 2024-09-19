Детский омбудсмен: в Усольской кадетке дети оказались грамотнее взрослых

Напомним, ранее информацию о том, что в кадетском корпусе были «антипедагогические действия одного из сотрудников» подтвердил глава иркутского Минобра Максим Парфенов, назвавший произошедшее в учебном заведении 13 сентября «полным безобразием», которое «недопустимо ни в одной образовательной организации». И одновременно заверивший общественность в том, что «ни о каком теракте, стрельбе в присутствии детей речи не идет».