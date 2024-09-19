Детский омбудсмен: в Усольской кадетке дети оказались грамотнее взрослых

Как рассказала в своем Telegram-канале Татьяна Афанасьева, она пообщалась с кадетами, которые подтвердили «противоправные действия педагога». И хотя «ранений, о которых пишут в публичном пространстве, нет», «есть ребята, более младшего возраста, которые были сильно напуганы произошедшим».
«Понять, оправдать взрослого человека, допустившего такое поведение невозможно. Много вопросов к администрации и педагогам, дежурившим на момент происшествия, которые могли предотвратить случившееся, а не наоборот, допускать нетрезвого педагога к детям. Ребята, в этой ситуации вели себя более грамотно, чем взрослые», — пишет омбудсмен.
Перепуганные мальчишки не растерялись и спрятались под кроватями в казарме. Старшие, как могли, успокаивали малышей. Дать оценку действиям не только дебошира, но и остальных педагогов предстоит, как отметила Афанасьева, правоохранительным органам.
Напомним, ранее информацию о том, что в кадетском корпусе были «антипедагогические действия одного из сотрудников» подтвердил глава иркутского Минобра Максим Парфенов, назвавший произошедшее в учебном заведении 13 сентября «полным безобразием», которое «недопустимо ни в одной образовательной организации». И одновременно заверивший общественность в том, что «ни о каком теракте, стрельбе в присутствии детей речи не идет».