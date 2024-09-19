В Воронеже легковушка сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП, случившееся в 17:10, спровоцировал 30-летний водитель «Джили Кулрей». Он ехал по улице Сакко и Ванцетти со стороны улицы Смоленской. При повороте на улицу Коммунаров автолюбитель наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате аварии парнишку с телесными повреждениями на «скорой» госпитализировали в больницу.