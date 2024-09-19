Южноуралец избил и ограбил пенсионерку, пустившую его переночевать

Как рассказала потерпевшая, инцидент произошел у нее дома. Ее знакомый в состоянии алкогольного опьянения уснул на лестничной клетке, и она позволила мужчине проспаться в квартире. Подозреваемый ранее был у нее неоднократно, оказывал помощь в делах за вознаграждение. Однако в этот раз после пробуждения гость напал на пенсионерку и применил к ней физическое насилие.