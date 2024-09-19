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Южноуралец избил и ограбил пенсионерку, пустившую его переночевать

Полицейские Ашинского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на 75-летнюю женщину — злоумышленник избил пенсионерку, забрал деньги, телефон и скрылся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала потерпевшая, инцидент произошел у нее дома. Ее знакомый в состоянии алкогольного опьянения уснул на лестничной клетке, и она позволила мужчине проспаться в квартире. Подозреваемый ранее был у нее неоднократно, оказывал помощь в делах за вознаграждение. Однако в этот раз после пробуждения гость напал на пенсионерку и применил к ней физическое насилие.

«Причина конфликта состояла в требовании от потерпевшей денег на покупку спиртного, на что та не соглашалась. Избив пенсионерку и под угрозой применения ножа, мужчина забрал сотовый телефон стоимостью около 10 тыс. рублей, более 3,5 тыс. денег и скрылся с места преступления», — рассказали в ГУ МВД региона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).