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В Челябинской области битумовоз протаранил четыре машины

На трассе М-5 в Челябинской области выстроилась многокилометровая пробка после массового ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области на 1645-м километре трассы М-5 произошла массовая авария.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 49-летний водитель битумовоза Scania не смог затормозить на спуске перед рекой Юрюзань и врезался в четыре попутных автомобиля. Грузовик задел легковые Hyundai и Nissan, затем врезался в грузовой «ГАЗон Next», а остановился, лишь столкнувшись с самосвалом Shacman.

По предварительным данным, пострадал водитель Scania.

Рядом с местом ДТП образовалась многокилометровая пробка. Движение перекрыто. Легковые машины отправляют в объезд через Юрюзань.

— Для грузовых транспортных средств движение организовано через 1643 и 1646 километры, — уточнили в Госавтоинспекции.