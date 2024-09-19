В Челябинской области битумовоз протаранил четыре машины

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 49-летний водитель битумовоза Scania не смог затормозить на спуске перед рекой Юрюзань и врезался в четыре попутных автомобиля. Грузовик задел легковые Hyundai и Nissan, затем врезался в грузовой «ГАЗон Next», а остановился, лишь столкнувшись с самосвалом Shacman.