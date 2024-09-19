Почти 10 млн рублей перевели жители Саратовской области за сутки

Больше всего денег потеряла жительница Заводского района. С ней связался незнакомец и представился работником ФСБ. Он сказал, что с ее счетов якобы пытаются перевести деньги на финансирование противоправной деятельности. Женщина поверила обманщику и попыталась предотвратить кражу денег. Взяла в кредит более пяти миллионов рублей. Всю сумму перевела на указанный счет. Сейчас правоохранители завели уголовное дело по статье за мошенничество.