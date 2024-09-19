Почти 10 млн рублей перевели жители Саратовской области за сутки

Жители Саратовской области за сутки перевели мошенникам 9,7 миллиона рублей. Всего пострадало 14 человек. Об этом сообщает ИА Саратов24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Саратовской области.
Больше всего денег потеряла жительница Заводского района. С ней связался незнакомец и представился работником ФСБ. Он сказал, что с ее счетов якобы пытаются перевести деньги на финансирование противоправной деятельности. Женщина поверила обманщику и попыталась предотвратить кражу денег. Взяла в кредит более пяти миллионов рублей. Всю сумму перевела на указанный счет. Сейчас правоохранители завели уголовное дело по статье за мошенничество.
— Также на уловки аферистов попался житель Кировского района. Сначала ему позвонила неизвестная. Она представилась работником пенсионного фонда и сообщила, что ему неправильно посчитали пенсионный стаж. Для исправления неточности необходимо записаться на прием, назвав два кода из смс-сообщения, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Затем с мужчиной связалась якобы представительница банка. Она сообщила, что его личный кабинет на госуслугах взломали, со счета начали перевести деньги. Далее в игру вступил работник ФСБ. Он убедили жителя Саратова оформить кредит в банке. Мужчина согласился и лишился более 1,6 миллиона рублей. По этому делу полицейские также завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саратове два иностранца пытались силой затащить школьниц в машину.