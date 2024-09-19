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В Башкирии хозяйка квартиры оказалась в реанимации из-за пожара в прихожей

В Башкирии хозяйка квартиры оказалась в реанимации из-за пожара в прихожей.

Источник: МЧС по РБ

В Янауле в квартире жилого дома вспыхнул пожар — загорелась прихожая. Помещения быстро заполонило дымом. До прибытия пожарных самостоятельно по лестницам из дома эвакуировались пять человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, возгорание оперативно потушили, однако огонь успел сильно повредить помещение в квартире. В реанимацию с диагнозом «Отравление продуктами горения» была доставлена 38-летняя женщина, которая успела надышаться дымом.

Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара и проводит расследование.

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