«Это моя парковка!»: сибирячка угрожала соседу в общедомовом чате и поплатилась за это

— Как действовать, когда сосед перешел на личности и оскорбил вас в переписке в общедомовом чате? Как правило, в таких случаях следует собрать все возможные доказательства: фото-видео материалы, смс, сообщения в мессенджер (скриншоты), ведь некоторые мессенджеры подразумевают возможность удаления диалога. Также попросите подкрепить собранное показаниями свидетелей — других соседей, которые наблюдали за происходящим. После обращаемся с заявлением в прокуратуру, предоставляя соответствующие доказательства. В процессе возможна досудебная подготовка лингвистической экспертизы или ее проведение уже в рамках разбирательства. Именно по ее результатам выносится окончательное решение. Важно помнить, что некоторые суды могут оставлять иски без удовлетворения в случае наличия в высказываниях оценочных критериев, таких как: по-нашему мнению/предположительно и т.п. Однако, правовое поле знает резонансные случаи, когда лингвистическая экспертиза доказала, что фраза, когда человека нецензурно послали, была признана не оскорблением, а желанием закончить беседу.