«Это моя парковка!»: сибирячка угрожала соседу в общедомовом чате и поплатилась за это

Общедомовые чаты в мессенджерах — в целом, вещь полезная. Куча полезной информации! Можно и объявление об отключении воды, электроэнергии или отопления прочитать, обратиться в управляющую компанию с проблемой, или устроить соседский обмен. Ну, мало ли, как бывает, — кому дрель надо одолжить на часок, кому лампочку. Удобно! Это в идеале, а на практике милые беседы нередко превращаются в скандалы, выяснение отношений и переход на личности. Ровно так и произошло в одном из общедомовых чатов Иркутского района. А итог — суд и наказание для обидчицы. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Причина? Парковка.
Эта история началась еще в 2023 году. Конфликт вспыхнул между соседями многоквартирного дома в Иркутском районе. Причина? Парковка.
Сибирячка, окна которой выходили как раз на стоянку, считала, что определенное место принадлежит исключительно ей. Если видела, что оно занято чужой машиной, тут же хваталась за телефон. Писала и требовала убрать авто в общедомовой чат. Так было первое время. А потом пошла дальше — начала писать угрозы и оскорбления соседу.
— Появлялась целая вереница сообщений, — рассказывают в Иркутском районном суде подробности.
И так из раза в раз. За разборками, к слову, наблюдали 140 жильцов! Однажды терпению мужчины, чей автомобиль так сильно мешал соседке, пришел конец. Получив в свой адрес очередную порцию оскорблений, он обратился в суд. Подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. И требовал с соседки компенсации морального вреда.
— Лингвистическая экспертиза переписки доказала: высказывания действительно носили оскорбительный характер, — сообщают в суде.
Иск удовлетворили! Соседка выплатила компенсацию морального вреда — 5 тыс руб. А еще и публично извинилась перед соседом в том самом чате, где так яростно оскорбляла.
КСТАТИ.
Прецедент создали в Нижнем Новгороде.
Прецедент для вот таких решений суда создали в Нижнем Новгороде. В общедомовом чате соседи сначала мирно решали бытовые вопросы. Но как только дело дошло до сбора денег, как один из них заподозрил семейную пару в воровстве. Якобы муж и жена таскали из общей казны на личные нужды. Обвинение подкрепил крепким русским словцом. Супруги обиделись и подали в суд. Экспертиза доказала: да, выражался нецензурно. Нанесенный паре моральный ущерб суд оценил в 50 тыс руб. Более того, мужчине нужно снова публично выступить в чате, но уже с извинениями. После этого случая последовала реакция — первый Кассационный суд России запретил оскорблять друг друга в общедомовых чатах.
ЭКСПЕРТНО.
Ася КЛИМОВА, юрист.
«Оскорбили? Собирайте доказательства и в прокуратуру».
— Как действовать, когда сосед перешел на личности и оскорбил вас в переписке в общедомовом чате? Как правило, в таких случаях следует собрать все возможные доказательства: фото-видео материалы, смс, сообщения в мессенджер (скриншоты), ведь некоторые мессенджеры подразумевают возможность удаления диалога. Также попросите подкрепить собранное показаниями свидетелей — других соседей, которые наблюдали за происходящим. После обращаемся с заявлением в прокуратуру, предоставляя соответствующие доказательства. В процессе возможна досудебная подготовка лингвистической экспертизы или ее проведение уже в рамках разбирательства. Именно по ее результатам выносится окончательное решение. Важно помнить, что некоторые суды могут оставлять иски без удовлетворения в случае наличия в высказываниях оценочных критериев, таких как: по-нашему мнению/предположительно и т.п. Однако, правовое поле знает резонансные случаи, когда лингвистическая экспертиза доказала, что фраза, когда человека нецензурно послали, была признана не оскорблением, а желанием закончить беседу.
КСТАТИ.
Соблюдайте дружественный тон.
— Формулировка по статье «оскорбление» (5.61 КоАП РФ) звучит как: "унижение чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной или иной противоречивой общепринятым нормам морали и нравственности форме, — добавляет Ася Климова. — Поэтому соблюдайте в общедомовых чатах деловой и дружественный тон и воздержитесь от прямых утверждений в адрес иных лиц, особенно, при использовании жаргонов, жаргонизмов, арго и мата. Да и просто будьте вежливыми, а еще тщательно проверяйте информацию перед публикацией.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Штраф — еще цветочки…
Штраф за оскорбление в домовом чате по статье 5.61 КоАП РФ — это только цветочки. Ведь за необдуманное сообщение можно получить и реальный срок! К примеру, если сосед оклеветал или обвинил в краже, воровстве или обмане, но вы этого не делали, то ему грозит уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы по статье 128.1 УК РФ. Дело дошло до угроз? Тогда недоброжелателя могут посадить на два года. Сосед опубликовал ваши персональные данные без разрешения? Можно через суд потребовать материальную компенсацию до 6 тыс руб.