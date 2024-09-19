В Новошахтинске вооруженный подросток вышел на балкон

В Новошахтинске 12-летний мальчик вышел на балкон с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. 18 сентября местные жители заявили в полицию о том, что на балконе одного из многоквартирных домов стоит вооруженный человек. Выяснилось, что это подросток. Он вышел на балкон квартиры, в которой проживает. При этом в руках мальчик держал «предмет, конструктивно схожий с оружием».