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В Новошахтинске вооруженный подросток вышел на балкон

Перепуганные соседи вызвали полицию.

В Новошахтинске 12-летний мальчик вышел на балкон с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. 18 сентября местные жители заявили в полицию о том, что на балконе одного из многоквартирных домов стоит вооруженный человек. Выяснилось, что это подросток. Он вышел на балкон квартиры, в которой проживает. При этом в руках мальчик держал «предмет, конструктивно схожий с оружием».

Сообщается, что никто не пострадал.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.