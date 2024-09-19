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Омские полицейские уличили директора большереченского интерната в получении взятки

Бизнесмен взамен на деньги хотел заключить контракт на поставку молочной продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области директор большереченского дома-интерната получил от бизнесмена взятку в размере 256 тыс. рублей. За эту сумму предприниматель хотел заключить контракт на поставку молочной продукции для интерната.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать нарушителей. На бизнесмена завели уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ («дача взятки в крупном размере»), а на директора интерната по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»).

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.