Подросток устроил стрельбу в туалете екатеринбургской школы

По его словам, маму ученика привлекли к административной ответственности по статье о ненадлежащем воспитании ребенка. Е1 сообщает, что шестикласснику подарил пистолет отчим. Мальчик решил похвастаться перед друзьями и выстрелил в потолок в туалете. О стрельбе узнал директор после того, как друг шестиклассника рассказал все учителям.