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Подросток устроил стрельбу в туалете екатеринбургской школы

В Екатеринбурге подросток принес пистолет в школу № 300 и устроил стрельбу в туалете. Никто не пострадал. Информацию об инциденте подтвердил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых.

По его словам, маму ученика привлекли к административной ответственности по статье о ненадлежащем воспитании ребенка. Е1 сообщает, что шестикласснику подарил пистолет отчим. Мальчик решил похвастаться перед друзьями и выстрелил в потолок в туалете. О стрельбе узнал директор после того, как друг шестиклассника рассказал все учителям.

ЕАН сообщал, что утром 16 сентября 13-летний школьник совершил нападение на одноклассников в челябинской школе. Он покалечил двух девочек, одного мальчика и учительницу биологии, на уроке которой все и произошло. Детей увезли на лечение и реабилитацию в Москву. Нападавшего поместили в психбольницу.

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