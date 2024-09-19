Подросток устроил стрельбу в туалете екатеринбургской школы

По его словам, маму ученика привлекли к административной ответственности по статье о ненадлежащем воспитании ребенка. Е1 сообщает, что шестикласснику подарил пистолет отчим. Мальчик решил похвастаться перед друзьями и выстрелил в потолок в туалете. О стрельбе узнал директор после того, как друг шестиклассника рассказал все учителям.
ЕАН сообщал, что утром 16 сентября 13-летний школьник совершил нападение на одноклассников в челябинской школе. Он покалечил двух девочек, одного мальчика и учительницу биологии, на уроке которой все и произошло. Детей увезли на лечение и реабилитацию в Москву. Нападавшего поместили в психбольницу.