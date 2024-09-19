«Оба хотели моей любви»: Под Ростовом из-за страсти к женщине за решеткой оказались муж и любовник

По словам местных жителей, Оксана всегда была женщиной видной. На ее яркую внешность мужчины слетались как мухи на мед. Отбоя от ухажеров не было. По местным меркам, замуж Оксана вышла удачно. Мало того, что супруг — строитель привозил с вахты из Заполярья больше деньги, так еще и брак был по любви.