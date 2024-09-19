«Оба хотели моей любви»: Под Ростовом из-за страсти к женщине за решеткой оказались муж и любовник

В одном из поселков в Ростовской области разыгрались почти сериальные страсти. Вначале лучшие друзья разругались из-за одной и той же женщины. Потом один из них избил другого чуть ли не до полусмерти. А следом отличился и сам пострадавший.
«СТРАСТЬ ИХ СГУБИЛА».
По словам местных жителей, Оксана всегда была женщиной видной. На ее яркую внешность мужчины слетались как мухи на мед. Отбоя от ухажеров не было. По местным меркам, замуж Оксана вышла удачно. Мало того, что супруг — строитель привозил с вахты из Заполярья больше деньги, так еще и брак был по любви.
— Вот эта страсть их и сгубила, — позже расскажет оперативникам родственница роковой красавицы.
Так вышло, что Оксана и ее муж Анатолий — люди темпераментные. Оба постоянно ревновали друг друга к мифическим соперникам и соперницам. После рождения дочери накал страстей в семье не стихал. В итоге оба устали от скандалов и развелись.
— И тут-то к Оксане стал захаживать Максим, друг Толи, — судачили местные жители.
Оксана решила — почему бы не начать новые отношения? Так завязался роман с другом бывшего. Пара провстречалась от силы год.
— Макс был ревнивым и агрессивным, — пояснит позже Оксана следователям.
А тут как раз из командировки вернулся бывший муж. Анатолий начал помогать Оксане в быту, дарил презенты ей и дочери. В общем, нынешний мужчина явно проигрывал бывшему. В итоге Оксана окончательно дала Максиму отворот-поворот и сошлась с экс-супругом.
БРОШЕННЫЙ ЛЮБОВНИК НЕ ДАВАЛ ПРОХОДА.
Но тот так просто сдаваться не собирался. Он продолжал писать и звонить Оксане, постоянно признавался в любви и просил к нему вернуться. Говорят, что экс-любовник не давал ей прохода.
— Муж знал об этом и, конечно, ревновал. В общем, моей любви хотели оба, — откровенничала женщина.
Очередная попытка Максима вернуть расположение Оксаны закончилась большими неприятностями. Как-то поздно вечером он пришел в дом к семье. Анатолия это взбесило и он вначале распылил в лицо сопернику газовый баллончик, а затем несколько раз ударил деревянной ножкой от стула. Причем, бил с такой силой, что сопернику понадобилась помощь хирурга: из-за травмы у Максима собралась жидкость в легких.
ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ ПОЯВИЛИСЬ У ОБОИХ МУЖЧИН.
Проблемы возникли и у Анатолия.
— В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», — прокомментировал старший помощник прокурора Белокалитвинского района Артем Злобин.
Пока ревнивый муж коротал дни в СИЗО, Максим пошел на поправку. После выписки из больницы он снова помчался к Оксане. Видимо, думал, что теперь-то, когда его соперник одной ногой в тюрьме, любимая точно ответит взаимностью.
Но женщина снова отвергла бывшего кавалера. Тогда он набросился на нее. Но, к счастью, Оксана сумела за себя постоять. Выгнав надоедливого поклонника, она пошла писать на него заявление в полицию. Сейчас Максим задержан и находится в СИЗО.
А вот Анатолия суд уже приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.