В Калининграде задержаны поджигатели

Сотрудники УМВД России по Калининградской области задержали подозреваемых в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Злоумышленники действовали в составе организованной группы и могут быть причастны к другим резонансным преступлениям. Они получали задания на поджоги от анонимных коммерсантов.
К примеру, в октябре прошлого года они попытались сжечь автомобиль, припаркованный на одной из улиц поселка Новосельское Зеленоградского района. В декабре путём поджога был поврежден торговый павильон на улице Заречной в Гурьевске, принадлежащий местному предпринимателю. Спустя месяц данное строение сожжено дотла. При аналогичных обстоятельствах пострадали шашлычная на ул. Заречной в Гурьевске и два автомобиля в садовом обществе «Мичуринец-1» в Калининграде.
Кроме того, следствие проверяет подозреваемых на причастность к поджогу автомобиля адвоката.
В результате поджогов был нанесен материальный ущерб на сумму 8,9 миллиона рублей. Полиция задержала двоих местных жителей, еще один предполагаемый соучастник задержан в Санкт-Петербурге.
Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ. Устанавливаются все участники криминальной схемы и возможная причастность задержанных к другим преступлениям.