В Калининграде задержаны поджигатели

К примеру, в октябре прошлого года они попытались сжечь автомобиль, припаркованный на одной из улиц поселка Новосельское Зеленоградского района. В декабре путём поджога был поврежден торговый павильон на улице Заречной в Гурьевске, принадлежащий местному предпринимателю. Спустя месяц данное строение сожжено дотла. При аналогичных обстоятельствах пострадали шашлычная на ул. Заречной в Гурьевске и два автомобиля в садовом обществе «Мичуринец-1» в Калининграде.