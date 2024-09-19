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Мужчина пострадал в массовом ДТП в Новосибирске

Авария произошла на улице Бориса Богаткова.

Источник: ГАИ Новосибирской области

Рядом с домом № 262 на улице Бориса Богаткова произошло ДТП с участием четырех машин. Авария случилась утром 19 сентября.

— Водитель «Мерседеса» совершил столкновение с попутным автомобилем «Чери», после чего «Чери» совершил столкновение с попутным автомобилем «Сузуки», «Сузуки» совершил столкновение с попутным автомобилем «ГАЗель», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате аварии пострадал водитель «Чери», его увезли в больницу. Что именно произошло с ним, не известно. На место происшествия прибыл наряд ДПС.