Мужчина пострадал в массовом ДТП в Новосибирске

Рядом с домом № 262 на улице Бориса Богаткова произошло ДТП с участием четырех машин. Авария случилась утром 19 сентября.
— Водитель «Мерседеса» совершил столкновение с попутным автомобилем «Чери», после чего «Чери» совершил столкновение с попутным автомобилем «Сузуки», «Сузуки» совершил столкновение с попутным автомобилем «ГАЗель», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
В результате аварии пострадал водитель «Чери», его увезли в больницу. Что именно произошло с ним, не известно. На место происшествия прибыл наряд ДПС.