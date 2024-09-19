В Перми осудили владельца квадроцикла после ЧП с обожжённым ребёнком

Владелец квадроцикла в Перми предстал перед судом после инцидента с 10-летним ребёнком, получившим ожог от антифриза, сообщает Кировский районный суд.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в сентябре 2023 года в краевой столице. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что семейная пара пермяков вместе с 9-летней дочерью взяла в аренду самодельный квадроцикл для прогулки. Как установило следствие, во время катания патрубок транспорта разрушился и на ногу девочки выплеснулся антифриз под высокой температурой.
Во время инцидента ребёнок получил термический ожог средней тяжести. Уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» в отношении владельца квадроцикла было передано для рассмотрения.
Как рассказывает суд Кировского района Перми, транспорт, с которым случился инцидент, был передан семье пострадавшей в аренду пермским предпринимателем, который самостоятельно создал машину, не застрахованную и не поставленную на учёт.
«Сам пермяк пояснил, что несколько лет назад в гараже собрал самодельную машину для езды по бездорожью. Спустя два года у него уже было четыре таких транспортных средства, которые он начал предоставлять в прокат через объявления в социальных сетях. По дорогам общего пользования на болотоходах не ездили, поэтому он не ставил машины на учёт», — рассказывает районная инстанция.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 300 часов обязательных работ. Пострадавшему ребёнку будет выплачена компенсация морального вреда в 900 тысяч рублей.