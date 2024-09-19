В Перми осудили владельца квадроцикла после ЧП с обожжённым ребёнком

«Сам пермяк пояснил, что несколько лет назад в гараже собрал самодельную машину для езды по бездорожью. Спустя два года у него уже было четыре таких транспортных средства, которые он начал предоставлять в прокат через объявления в социальных сетях. По дорогам общего пользования на болотоходах не ездили, поэтому он не ставил машины на учёт», — рассказывает районная инстанция.