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В Ростове родители убитой 8-месячной девочки выступили в суде с последним словом

В Ростове с последним словом выступили подозреваемые в убийстве 8-месячной малышки.

На слушаниях в Ростове-на-Дону родители убитой 8-месячной девочки выступили с последним словом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Состоялись прения сторон. Подсудимые выступили с последним словом. В ближайшее время коллегия присяжных заседателей вынесет вердикт, — рассказали в инстанции.

Дату провозглашения приговора объявят позже.

Напомним, слушания в Ростовском областном суде начались 1 августа. На скамье подсудимых в качестве подозреваемых находятся мать и отец девочки, ранее им предъявили обвинения по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, расправа над ребенком произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. После произошедшего мать утверждала, что ее ребенка похитили неизвестные.