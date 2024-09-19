В Ростове родители убитой 8-месячной девочки выступили в суде с последним словом

На слушаниях в Ростове-на-Дону родители убитой 8-месячной девочки выступили с последним словом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Состоялись прения сторон. Подсудимые выступили с последним словом. В ближайшее время коллегия присяжных заседателей вынесет вердикт, — рассказали в инстанции.
Дату провозглашения приговора объявят позже.
Напомним, слушания в Ростовском областном суде начались 1 августа. На скамье подсудимых в качестве подозреваемых находятся мать и отец девочки, ранее им предъявили обвинения по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, расправа над ребенком произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. После произошедшего мать утверждала, что ее ребенка похитили неизвестные.