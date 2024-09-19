«Не удалось скрыться от закона»: омские пограничники поймали двух иностранцев-рецидивистов, пытавшихся незаконно попасть в Россию

Один из иностранцев уже имел судимость по ст. 228 УК РФ («незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и ст. 228.1 УК РФ («незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), а второй — по ст. 105 УК РФ («убийство», ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 322 УК РФ («незаконное пересечение государственной страницы»).