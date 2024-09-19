«Не удалось скрыться от закона»: омские пограничники поймали двух иностранцев-рецидивистов, пытавшихся незаконно попасть в Россию

Омские пограничники в железнодорожном пункте пропуска «Исилькуль» во время досмотра грузового поезда обнаружили двух выходцев из Центрально-Азиатского региона. Иностранцам был запрещен въезд на территорию страны — ранее они привлекались к уголовной ответственности.
Один из иностранцев уже имел судимость по ст. 228 УК РФ («незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и ст. 228.1 УК РФ («незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), а второй — по ст. 105 УК РФ («убийство», ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 322 УК РФ («незаконное пересечение государственной страницы»).
Несмотря на запрет на въезд на территорию России, иностранцы вступили в сговор и пытались пересечь границу. Они планировали скрыться от пограничников в одном из пустых полувагонов грузового поезда, однако их задержали.
Исилькульский городской суд признал иностранных граждан виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ («незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и назначил им наказание в виде 1 года 8 месяцев колонии строгого режима. Один из злоумышленников также выплатит штраф.